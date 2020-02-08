https://static.news.ru/photo/b659a248-4a79-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Шанаева и Девид Нарижный Фото: BEAUTIFUL SPORTS/Kathleen Michel/Global Look Press

Фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место в танцах на льду на первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске.

Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), бронзу завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97).

Фигурист Даниил Самсонов стал победителем юниорского первенства России в мужском одиночном катании. Спортсмен за короткую и произвольную программу в сумме получил 261,22 балла. Второе место занял Пётр Гуменник (258,42), третье — Андрей Мозалёв (250,07), писал NEWS.ru.