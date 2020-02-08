Фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный заняли первое место в танцах на льду на первенстве России среди юниоров, которое проходит в Саранске.
Шанаева и Нарижный набрали 182,09 балла. Вторыми стали Арина Ушакова и Максим Некрасов (181,72), бронзу завоевали Диана Дэвис и Глеб Смолкин (180,97).
Фигурист Даниил Самсонов стал победителем юниорского первенства России в мужском одиночном катании. Спортсмен за короткую и произвольную программу в сумме получил 261,22 балла. Второе место занял Пётр Гуменник (258,42), третье — Андрей Мозалёв (250,07), писал NEWS.ru.
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