Фигурист Даниил Самсонов стал победителем юниорского первенства России в мужском одиночном катании в Саранске.
Спортсмен за короткую и произвольную программу в сумме получил 261,22 балла. Второе место занял Пётр Гуменник (258,42), третье — Андрей Мозалёв (250,07).
Ранее российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне. Бронзу завоевал россиянин Даниил Самсонов (215,21), писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен