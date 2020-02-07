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Олимпийский чемпион 2018 года и семикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё готовится к чемпионату мира в итальянском городе Мартелл.

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала фотографии с тренировки Бё. Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Ранее российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую...