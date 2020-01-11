Российский спортсмен Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды, установив рекорд катка. Серебро завоевал Томас Крол (+0,72) из Нидерландов, третье место занял его соотечественник Кай Вербей (1,28). Ранее Кулижников завоевал золотую...