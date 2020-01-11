Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
По сумме двух программ россиянин набрал 237,94 балла. Первое место занял японец Юме Кагияме (239,17), бронзу завоевал россиянин Даниил Самсонов (215,21).
Ранее российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх — 2020 в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
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