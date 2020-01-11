Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх — 2020 в швейцарской Лозанне.
По сумме двух программ россияне получили 199,21 балла. Второе место занял ещё один российский дуэт: Диана Мухаметзянова и Илья Миронов набрали 175,42 балла. Бронзу завоевали грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).
Ранее первую золотую медаль турнира России принесла биатлонистка Алёна Мохова, заняв первое место в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен