Российская биатлонистка Алёна Мохова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Россиянка преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 26,7 секунды, допустив на четырёх огневых рубежах два промаха. Серебро завоевала Жанна Ришар из Франции (+1.3,8; 2), третье место заняла белоруска Юлия Ковалёвская (+1.32,8; 3).
Медаль Моховой стала первой для россиян на соревнованиях в Лозанне.
Ранее швейцарская горнолыжница Амели Клопфенштейн стала первой чемпионкой III зимних юношеских Олимпийских игр, писал NEWS.ru.
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