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Тренерский штаб сборной России внёс изменения в состав мужской команды в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Вместо Матвея Елисеева на третьем этапе побежит Никита Поршнев, сообщает корреспондент NEWS.ru с места событий. Как сообщал NEWS.ru, Евгений Гараничев попал в курьёзную ситуацию накануне спринта в Оберхофе.