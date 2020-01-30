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В матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московские «армейцы» в гостях, на «Арене Мытищи» уверенно переиграли подмосковные «Химки» — 78:69 (23:19, 17:13, 19:6, 19:31).

Самыми результативными в составе «красно-синих» стали Майк Джеймс (21 очко) и Йоханнес Фойгтманн (15).

У химчан лучшую результативность показали Алексей Швед (27 очков) и Янис Тимма (12).

Одержав 16-ю победу в 22 проведённых играх, ЦСКА занимает второе место в таблице Евролиги, уступая лишь турецкому клубу «Анадолу Эфес» (18 побед).

«Химки» потерпели 13-е поражение и с девятью победами остались на 11-м месте в таблице.

В следующем туре 4 февраля ЦСКА примет на своей площадке «Анадолу Эфес», а «Химки» 5 февраля сыграют в Тель-Авиве с израильским «Маккаби».

В предыдущем туре подмосковный клуб в гостях уступил испанской «Басконии», ранее писал NEWS.ru.