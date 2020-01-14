Московский баскетбольный клуб ЦСКА на домашнем паркете обыграл мадридский «Реал» со счётом 60:55, прервав победную серию соперника из 13 побед. После первой половины встречи «красно-синие» уступали 26:33, но уже в третьей четверти позволили заработать испанцам только 10 очков, а в концовке встречи подопечные Димитриса Итудиса уверенно вышли вперёд.

Самыми результативными в составе «армейцев» стали Майк Джеймс (19 очков) и Дарран Хиллиард (14 очков), у гостей лучшую результативность показали Трей Томпкинс (14 очков и 6 подборов) и Факундо Кампаццо (11 очков, по 5 результативных передач и подборов).