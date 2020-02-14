Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что стрельба женщин в спринтерской гонке на чемпионате мира была неидеальной. По его словам, спортсменки не реагировали на подсказки тренеров по поводу ветра.

Все пристреливались на штиль. Там был порывистый ветер — правый и левый. Тут они должны были сами работать с поправками или с выносом. На тренировках с выносом много работали, —...