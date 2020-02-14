Трёхкратный чемпион мира по биатлону и призёр Олимпиады 2010 года Максим Чудов попытался объяснить неудачи сборной России, спортсмены которой уже 28 гонок не берут медали. При этом он выразил уверенность, что ситуация скоро изменится.
Сложно сказать, что происходит. Но если 28 гонок подряд такое происходит, то, наверное, в подготовке есть какие-то сложности. Опять-таки, мы не знаем, по какому плану они работают и какие задачи ставятся перед нашими спортсменами, — заявил Чудов изданию Sport24.ru.
Биатлонист усомнился, что россияне специально занимают «плохие места».
Ранее NEWS.ru сообщал, что норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн выиграла золотую медаль чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринтерской гонке. Победительница пришла к финишу со временем 21.13,1, допустив один промах на двух огневых рубежах. На втором месте американка Сьюзан Данкли (+6,8; без промахов), третья — чешка Луция Харватова (+21,3; 1). Лучшая из россиянок, Екатерина Юрлова-Перхт, финишировала на 21-м месте (+1.03,6; 3).