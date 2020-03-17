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Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв заявил, что чемпионаты России среди мужчин и женщин по кёрлингу будут перенесены из-за коронавируса.

Принято решение перенести первенства России среди юниоров и юниорок, а также чемпионаты России среди мужских и женских команд, — цитирует Свищёва ТАСС.

Турнир среди женщин должен был пройти в Сочи с 6 по 14 апреля, мужской чемпионат — с 14 по 22 апреля.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.