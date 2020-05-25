Чемпионат России по регби стартует 19 июня

https://static.news.ru/photo/998d4880-9f2f-11ea-bb46-fa163e074e61_660.jpg Фото: rugby.ru

Федерации регби России (ФРР) утвердила дату начала чемпионата России сезона-2020, матчи первого тура пройдут 19-20 июня.

Согласовывая дату начала турнира, мы отталкивались от требований Wоrld Rugby в сложившейся ситуации. Клубам необходимо время, чтобы подготовиться к первым матчам, поэтому мы перенесли старт сезона с 13 ‪на 19 июня‬, - цитирует генерального директора ФРР Станислава Дружинина пресс-служба организации.

Регулярный чемпионат пройдёт в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда сыграет по девять матчей. Затем борьбу за призовые места в плей-офф продолжат шесть команд. Полуфиналы и финал турнира пройдут в 2021 году.

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Отмечается, что перед стартом сезона все игроки, тренеры и административные штабы клубов в обязательном порядке сдадут тест на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, старт Континентальной клубной регбийной лиги (ККРЛ) перенесён из-за распространения коронавируса. О решении, которое было принято на совете директоров турнира, сообщила Федерация регби России. Первые матчи турнира должны были пройти 4 и 5 апреля.