https://static.news.ru/photo/493a09c0-4293-11ea-8e5c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Бутов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Федерация легкой атлетики Свердловской области выдвинула Михаила Бутова на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Мы выдвинули на пост президента Михаила Бутова, который много лет проработал генеральным секретарем ВФЛА, входил в совет международной федерации, — цитирует член президиума федерации Свердловской области Рафаиля Карманова ТАСС.

Сам Карманов также будет принимать участие в выборах, он выдвинут на должности вице-президента и члена президиума ВФЛА.

Бутов покинул ВФЛА в 2017 году после 15 лет работы на посту генерального секретаря.

Выборы нового президента ВФЛА пройдет на внеочередной конференции 28 февраля.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендует исключить возможность выбора на пост президента ВФЛА сотрудников, занимавших руководящие должности в ВФЛА в 2012–2019 годах, писал NEWS.ru.