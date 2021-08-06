Бразильскую волейболистку изгнали с Олимпийских игр из-за допинга

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 из сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований за возможное нарушение антидопинговых правил и уже в ближайшее время покинет Олимпийские игры, сообщает UOL.

6 августа бразильская команда будет вынуждена без неё провести полуфинал против сборной Кореи. Волейболистка сдала допинг-пробу, в которой было обнаружено запрещённое вещество, 7 июля ещё во внесоревновательный период, когда команда проводила подготовительный сбор на родине.

Кайшета отказалась от комментариев до завершения разбирательств, однако в игровых видах спорта сборную страны не дисквалифицируют в случае нарушения антидопинговых правил одним игроком.

Как сообщалось ранее, грузинский толкатель ядра армянского происхождения Беник Абрамян не примет участия в соревнованиях в Токио из-за нарушения антидопинговых правил, так как получил временное отстранение от всех соревнований.