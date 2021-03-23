Болезненная обстановка: как российским фигуристам мешают на ЧМ

Чемпионат мира по фигурному катанию ещё не начался, а скандалов уже набралось достаточно. Накануне в Стокгольме, где состоится мировое первенство, был выявлен первый случай коронавируса. И знаете, на кого сразу свалили вину? На Россию. Но это не всё. На одной из тренировок Анне Щербаковой никак не могли включить музыку для проката. Невероятное совпадение! NEWS.ru рассказывает, что происходит в Стокгольме за сутки до старта турнира, а также пытается понять, могут ли организационные ошибки повлиять на результаты фигуристов.

Самый безопасный чемпионат мира

К чемпионату мира по фигурному катанию готовились очень тщательно. По-другому быть и не могло. Турнир, который находился на волоске от отмены (как мы помним, за прошедший год было отменено большинство международных стартов из-за пандемии), удалось сохранить. Но учитывая по-прежнему не самую здоровую обстановку в мире, а также очень серьёзное отношение к этой проблеме во многих странах, организаторы — Международный союз конькобежцев и страна, принимающая турнир, — обещали сделать всё возможное, чтобы каждый участник состязаний чувствовал себя комфортно.

И им почти удалось выполнить обещание. По крайней мере, на начальном этапе всё выглядело максимально продуманно и безопасно. Посудите сами: чемпионат мира решили проводить без зрителей, сократили количество тренеров и лиц, сопровождающих фигуристов (Трусова очень грустила, что ей не разрешили приехать на турнир с собачкой), журналистам запретили общаться напрямую со спортсменами — только в онлайн-режиме. Про постоянные сдачи тестов на «корону», маски и прочее даже говорить не стоит.

Нашли крайних

Впрочем, все эти меры в итоге не спасли. Почти спустя сутки после первого официального дня на территории «Эрикссон-Глоб» Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал тревожную новость. После тестирования у одного из участников выявили положительный тест на коронавирус. Имя заболевшего раскрывать не стали, но пообещали, что этого спортсмена или спортсменку изолируют от остальных участников и не допустят до соревнований, если результат теста подтвердится.

ISU Statement: During one of the rounds of testing, a positive case was identified. Protocol is being followed. The respective person will not be allowed to participate at the World Figure Skating Championships and has been quarantined.

More information: https://t.co/CaE5Wsr0Ob — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 22, 2021

По невероятному стечению обстоятельств первые подозрения стали падать на российскую сборную. Разговоры о том, что заболевший является членом нашей команды, в какой-то момент настолько обострились, что официальным лицам Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пришлось выступить с заявлением.

У нашей сборной всё хорошо. Если бы кто-то из нашей сборной заболел, тогда бы я не сказал, что у нас всё хорошо. Наша сборная в порядке, они все катаются, — сказал генеральный директор ФФККР Александр Коган «Спорт-Экспрессу».

Через некоторое время имя заболевшего удалось выяснить. По данным источников многих СМИ, положительный результат теста на COVID-19 получила представительница сборной Белоруссии Виктория Сафонова, которая до 2019 года выступала за нашу страну. Вот, собственно, откуда шли все слухи о заболевшем из России.

Хоть ситуация в итоге разрешилась малой кровью — Сафонову и всех, кто находился с ней в контакте оперативно изолировали, — но осадочек, как говорится, остался. Как минимум неприятно должно быть российским спортсменам, на которых сразу же полетели все стрелы. Подобного негативного давления в преддверии большого и важного для нашей страны турнира хотелось бы избежать. Не позволили.

Впрочем, от этой ковидной истории могут пострадать в том числе участники многих других стран. Очевидно, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не в восторге от известия, что в Стокгольме выявили случай заражения COVID-19. Он весь год прятался в своей стране от коронавируса, не выезжал в Канаду, где находился его тренер Брайан Орсер, пропустил большинство стартов не для того, чтобы заразиться коронавирусом в Швеции. Ему, да и многим спортсменам, наверняка, сейчас не по себе.

В этой неприятной ситуации есть только один положительный момент: хорошо, что это всё не произошло у нас в стране. Будь чемпионат мира в России и выяви у нас случай заражения, истерика в мировом сообществе была бы неистовой. Вы только вспомните, какую панику развёл американский журналист, увидев, что на Гран-при России не выполняются меры безопасности должным образом. А случай коронавируса в Швеции — пустяки. Изолируем, и нормально. У Швеции действительно будет всё нормально. Главное, чтобы все эти перипетии не сказались на спортсменах.

Музыкальная пауза

Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Булкин/NEWS.ru

Но «корона» — не единственна проблема, с которой не смогли справиться организаторы. По неведомой причине наши фигуристы столкнулись с техническими проблемами на тренировках. Анна Щербакова во время прогона короткой программы не могла начать свой номер, потому что (внимание!) не было музыки. Трёхкратной чемпионке России пришлось пять раз настраиваться на прокат из-за технических сбоев.

А вот спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов столкнулись с противоположной ситуацией. Музыку-то им включили, но прошлогоднюю. Конечно, очень приятно, что номера наших фигуристов остаются в памяти на долгие времена, но это не самый подходящий момент для того, чтобы выражать своё почтение.

Все эти обстоятельства — «российский коронавирус», технические проблемы — наводят на две глобальные мыли. Первая — кажется, организаторы пока справляются со своими задачами не на сто процентов. Вторая — возможно, в какой-то степени неосознанно, но на нашу сборную оказывается давление извне. Если это так, то это очень грустно. Впрочем, с какими только трудностями мы не справлялись? Нас подобными «хитростями» не напугаешь.