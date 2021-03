Болезненная обстановка: как российским фигуристам мешают на ЧМ

К чемпионату мира по фигурному катанию готовились очень тщательно. По-другому быть и не могло. Турнир, который находился на волоске от отмены (как мы помним, за прошедший год было отменено большинство международных стартов из-за пандемии), удалось сохранить. Но учитывая по-прежнему не самую здоровую обстановку в мире, а также очень серьёзное отношение к этой проблеме во многих странах, организаторы — Международный союз конькобежцев и страна, принимающая турнир, — обещали сделать всё возможное, чтобы каждый участник состязаний чувствовал себя комфортно.

И им почти удалось выполнить обещание. По крайней мере, на начальном этапе всё выглядело максимально продуманно и безопасно. Посудите сами: чемпионат мира решили проводить без зрителей, сократили количество тренеров и лиц, сопровождающих фигуристов (Трусова очень грустила, что ей не разрешили приехать на турнир с собачкой), журналистам запретили общаться напрямую со спортсменами — только в онлайн-режиме. Про постоянные сдачи тестов на «корону», маски и прочее даже говорить не стоит.

Впрочем, все эти меры в итоге не спасли. Почти спустя сутки после первого официального дня на территории «Эрикссон-Глоб» Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал тревожную новость. После тестирования у одного из участников выявили положительный тест на коронавирус. Имя заболевшего раскрывать не стали, но пообещали, что этого спортсмена или спортсменку изолируют от остальных участников и не допустят до соревнований, если результат теста подтвердится.