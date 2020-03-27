Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подвела итоги выступления российских биатлонистов.
Ощущение, что российский биатлон последние пару лет ходит с протянутой рукой, — цитирует Богалий «Команда России».
Кроме того, она обратилась к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву.
Он (Драчёв. — NEWS.ru) в предвыборной программе обещал, что всё у нас будет замечательно, рассказывал, сколько придёт спонсоров. В том числе и лично мне говорил, как мы все заживём. И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это всё? — задаётся вопросом бывшая спортсменка.
В общем зачёте Кубка наций женская сборная России по биатлону заняла пятое место, мужская — четвёртое.
Логинов и Юрлова-Перхт стали лучшими биатлонистами сезона по версии СБР, ранее писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен