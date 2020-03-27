Кроме того, она обратилась к президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву.

Он (Драчёв. — NEWS.ru) в предвыборной программе обещал, что всё у нас будет замечательно, рассказывал, сколько придёт спонсоров. В том числе и лично мне говорил, как мы все заживём. И вот сейчас интересно, Владимир Петрович, а где это всё? — задаётся вопросом бывшая спортсменка.