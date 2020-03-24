https://static.news.ru/photo/d52316c2-6dcf-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона 2019-2020 и подвёл итоги Кубка России, который не был доведён до конца из-за распространения коронавируса.

Явным лидером у мужчин стал представитель Тюменской области Александр Логинов, набравший 1611 очков. Также в тройку лучших попали москвич Матвей Елисеев (1363) и Кирилл Стрельцов из Московской области (941). Лучшей среди женщин стала представительница Санкт-Петербурга Екатерина Юрлова-Пертхт (1159 очков). Совсем немного уступила ей Лариса Куклина (1118) из Ямало-Ненецкого автономного округа. Замкнула тройку лучших тюменка Виктория Сливко (956). Лучшими среди юниоров стали представители Свердловской области Кирилл Бажин и Анастасия Шевченко.

Обладателями Кубка России в сезоне 2019-2020 стали представители ХМАО-Югра Пётр Пащенко и Екатерина Мошкова.

Как сообщал NEWS.ru, бывший главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер прокомментировал перспективы в биатлоне олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон.