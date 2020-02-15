https://static.news.ru/photo/97f2d2da-504f-11ea-803a-fa163e074e61_660.jpg Анна Богалий Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказала мнение о возможном открытии новых допинговых дел в отношении российских биатлонистов. По её словам, в настоящий момент разбираются события, произошедшие после 2013 года.

Богалий отметила, что важным является то, чтобы руководство Союза биатлонистов России (СБР) разобралось в вопросе.

Сейчас я боюсь того, что мы находимся лишь на вершине айсберга и до конца не понимаем ситуацию, — сказала чемпионка RT.

Она добавила, что «нужно разбираться с тем валом информации», который уже есть, а не заявлять о том, что «на нас оказывается какое-то давление, что на нас наговаривают».

Да, Драчёв (глава СБР. — NEWS.ru) тогда не был у власти, но это касается всего российского спорта, поэтому ему нужно вести диалог. Мы все россияне, это наше дело, и ты знал, на что идёшь, когда выдвигался на эту должность, — считает Богалий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Драчёв рассказал о новом допинговом расследовании в отношении российских спортсменов, которое касается Игр в Ванкувере. Там возможен возврат медалей. На Олимпиаде 2010 года наши биатлонисты завоевали четыре медали: Евгений Устюгов взял золото, а Ольга Зайцева — серебро в масс-стартах, российские биатлонистки стали первыми в женской эстафете, а мужская сборная завоевала бронзовую награду.