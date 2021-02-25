Битва за Стокгольм: сотворит ли сенсацию Косторная

«Мегаспорт» стал главной ареной для отечественных фигуристов в этом сезоне. Во Дворце спорта на Ходынке соревновательный год открывался с контрольных прокатов членов сборной России, здесь же состоится финал Кубка России, на котором определится судьба последних квот на чемпионат мира, запланированный на конец марта в Стокгольме. Является ли Елизавета Туктамышева безоговорочным претендентом на поездку в Швецию? Или Алёна Косторная, которую мы не видели с конца ноября, сможет преподнести сюрприз? Ответы на вопросы — в материале NEWS.ru.

Прежде чем приступить к обсуждению оставшейся квоты, напомним, кто уже обеспечил себе поездку в Стокгольм. В женской дисциплине Анна Щербакова вырвала прямую путёвку на главный турнир сезона, выиграв чемпионат страны. Вторую путёвку застолбила за собой Александра Трусова. Хоть изначально Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявляла, что напрямую на чемпионат мира смогут попасть только победители турнира в Челябинске, в итоге «Русская ракета» со вторым местом на ЧР получила возможность не проходить дополнительный отбор. Обе спортсменки пропустят финал Кубка России.

Не стоит забывать, что есть категория фигуристок, которые хоть и примут участие в Кубке, но их результаты, какими бы выдающимися они ни были, не будут учтены. К ней относятся Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых. Юные ученицы Этери Тутберидзе не достигли необходимого возраста, позволяющего выступать на международных состязаниях.

В такой ситуации круг претенденток на последнюю квоту сильно сужается. По сути, до двух фамилий — Туктамышевой и Косторной. Сразу оговоримся, о существовании Елизаветы Нугумановой никто не забыл (её называют третьей претенденткой в борьбе за путёвку). Однако одной сенсации на чемпионате России будет недостаточно (она заняла третье место среди взрослых, обогнав при этом Туктамышеву), чтобы обойти таких мастодонтов, как действующую чемпионку Европы и чемпионку мира и Европы 2015 года. Даже с учётом всех подводных камней. В отношении опыта и уровня мастерства ученица Евгения Рукавицына пока уступает своим основным оппоненткам. А учитывая то, что бороться девочки будут не за зрительские симпатии и даже не за статус победительницы Кубка России, а за заветную квоту, то вряд ли кто-то просто так отдаст последнее место «тёмной лошадке» соревнований. Поэтому мы вынуждены говорить о финале Кубка России как о противостоянии исключительно двух фигуристок — Туктамышевой и Косторной. И пока чаша весов всецело на стороне первой спортсменки.

В пользу Лизы говорит не только откровенная съёмка в мужском журнале Maxim, которая наверняка способствует привлечению дополнительного внимания к фигуристке и к Кубку в целом, но и множество других факторов. Во-первых, опыт. Она является одной из самых возрастных действующих фигуристок не только в России, но и во всём мире и имеет большой опыт выступлений на международных соревнованиях. Во-вторых, до того момента, пока Лиза не заразилась коронавирусом в этом сезоне, она была в очень неплохой форме. И дело не только в тройных акселях (достаточно пальцев одной руки, чтобы пересчитать фигуристок, которые в этом сезоне выполняют этот прыжок). В конце ноября фигуристка заняла первое место на финале российского этапа серии Гран-при, обойдя как раз Алёну Косторную. Кстати, Косторная и её форма — то обстоятельство, которое пока также на стороне Туктамышевой.

Елизавета Туктамышева Сергей Булкин/NEWS.ru

Новоиспечённая подопечная Евгения Плющенко в последний раз выступала на том самом Гран-при России, который состоялся аж в конце ноября, после этого никто фигуристку в глаза не видел. Ну, кроме её тренеров, конечно же. Столь длительный интервал без выступлений, коронавирус, которым переболела спортсменка, не могут не вызывать опасения по поводу её формы. Однако совсем сбрасывать Алёну со счетов было бы всё равно не очень справедливо.

Да, Косторная нынешнего сезона и Косторная прошлого сезона — два совершенно разных человека. Однако мастерство — не та вещь, которая может целиком и полностью испариться за один сезон. Это просто невозможно. Даже будучи не в лучшей форме, Косторная на тех двух соревнованиях, в которых принимала участие в этом сезоне, дала понять, что есть ещё порох в пороховницах. Как минимум за вторую оценку судьи по-прежнему одаривают фигуристку неплохими баллами.

Конечно, отсутствие соревновательной практики — это не подспорье, но, возможно, в случае с Косторной такой длительный период «заточения» в Горках помог ей не только избежать лишнего давления и негатива (к спортсменке сейчас приковано очень большое внимание), но и более качественно подготовиться в спокойной обстановке. К тому же, как нам известно, Алёна не так давно сменила произвольную программу. Кто знает, может быть эта программа с более выгодной стороны покажет нам сильные стороны Косторной.

В общем учитывая то, что Туктамышева — не самая стабильная в мире фигуристка, а отечественное фигурное катание — вид спорта, в котором всегда есть место интригам и неожиданным сценариям, в финале Кубка России можно рассчитывать на любой исход.