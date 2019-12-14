Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в ежегодной Рождественской гонке.
Информацию о составе российской команды
Рождественская гонка состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.
Елисеев примет участие в предновогодних стартах впервые, Юрлова-Перхт выступит на Рождественской гонке в шестой раз.
Ранее Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он рассказал, что посвятил бронзовую медаль своей супруге, писал NEWS.ru.
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