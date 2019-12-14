https://static.news.ru/photo/2db21484-1e55-11ea-af03-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт примут участие в ежегодной Рождественской гонке.

Информацию о составе российской команды сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб национальной сборной.

Рождественская гонка состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

Елисеев примет участие в предновогодних стартах впервые, Юрлова-Перхт выступит на Рождественской гонке в шестой раз.

Ранее Елисеев занял третье место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он рассказал, что посвятил бронзовую медаль своей супруге, писал NEWS.ru.