https://static.news.ru/photo/9d0ba892-1e7b-11ea-9e91-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Юрлова-Перхт Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не думала, что норвежка Марта Ройзеланд обгонит её в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что преимущество составляет 12 секунд. Я думала, что это довольно весомо и нисколько не думала, что Марта так быстро меня догонит, — цитирует Юрлову-Перхт ТАСС.

Спортсменка подчеркнула, что постаралась абстрагироваться от всех отрицательных эмоций, а также поблагодарила всех за поддержку.

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, писал ранее NEWS.ru. За российскую команду выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.