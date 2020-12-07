Биатлонистка Акимова вызвана на Кубок мира в Хохфильцене

https://static.news.ru/photo/cc398916-393e-11eb-8de3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Акимова Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская биатлонистка Татьяна Акимова после перерыва, связанного с рождением ребёнка, одержала победы в трёх из пяти личных гонок на Кубке России и отправится в расположение команды на Кубок мира в Хохфильцен.

Как стало известно NEWS.ru, «технические проблемы», связанные с участием спортсменки в Кубке мира, разрешены и она, скорее всего, выступит на четвёртом этапе Кубка мира.

Представляющая Тюменскую область Акимова является единственной действующей российской биатлонисткой, побеждавшей на этапах Кубка мира. В 2016 году она одержала победу в спринте в Нове-Место.

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