В четверг, 13 февраля, смешанной эстафетой откроется чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце. Сборная России едет туда с рекордной серией из 26 безмедальных гонок и со слабыми надеждами, что та прервётся в ближайшие две недели. Президент Союза биатлонистов России, в свою очередь, в ходе часовой пресс-конференции говорил о чём угодно, только не о задачах команды на ЧМ и медальных шансах.

Вершина биатлона

Этот сезон для российского биатлона кажется не белым, а серым. Странная промозглая зима без снега, серые результаты и безнадёга во всем. Хоть чемпионат мира должен стать каким-то праздником, ведь пройдёт он в красивейшем месте биатлонной Европы. Антхольц, как его называют испокон веков, или Антерсельва, как величают это место в официальном Риме — это самый высокий биатлонный центр, где регулярно проводятся крупные соревнования. Название поселения, расположенного в доломитовых Альпах на высоте 1650 м, переводится как «Муравьиный лес». Солнце позволяет загорать здесь в феврале, горы, кажется, растут прямо от стрельбища, а запахи итальянской кухни и традиционного биатлонного напитка глинтвейна разгоняют грусть-тоску.

Александр Логинов Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Да нам ли грустить, если ещё четыре года назад, в 2016-м, сборная России сокрушила тут биатлонный мир. Ольга Подчуфарова одержала в Антхольце первую победу в карьере, Максим Цветков впервые поднялся на пьедестал, а уж Антон Шипулин и женская эстафета, по традиции, довершили начатое. Четыре победы в шести гонках — высшее достижение в новейшей российской истории. И не беда, что тогда это был рядовой этап, а на чемпионате мира в Холменколлене россияне остались совсем без наград.

Антхольц ещё и любимый этап Шипулина, который побеждал здесь чаще, чем где-либо, и мечтал окончить тут свою карьеру. А ещё здесь блеснула и выдала лучший финиш в своей жизни Анна Булыгина, выступающая ныне за Корею под фамилией Фролина. Горы всегда требуют особенной подготовки и не прощают слабых. Вроде бы трасса в Антхольце и простая, но если чувствуешь себя неидеально, где-то подкралась акклиматизация, встанешь так, что соперники пронесутся мимо.

Состав выбирали долго, да так и не объявили

Состав сборной России на чемпионат мира официально не объявлен до сих пор, хотя раньше этого момента болельщики ждали с придыханием и содроганием. Сейчас участников согласился назвать лишь президент СБР Владимир Драчёв и то, отвечая на вопросы журналистов. Как будто не о лучших представителях страны, отправляющихся торжественно защищать её честь, его спрашивают, а об обитателях чумного барака. Но заявка в IBU уже подана и выглядит она примерно так:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили.

Женщины: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Кристина Резцова, Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.

Кто-то из них, например, Халили и Кайшева, включён в заявку только на случай форс-мажора и, вероятно, не выйдет на старт ни в одной гонке. Лидерам же Логинову, Елисееву, Юрловой нужно быть готовыми бежать всю программу. Она здесь вполне щадящая. Шесть стартов за две недели — это обычная нагрузка на этапах Кубка мира. Только три старта подряд бежать точно не придётся.

На последнем этапе подготовки спортсменам с лёгкой руки нового вице-президента СБР Валерия Польховского позволено готовиться по индивидуальным планам в рамках общего направления. Работу Ирины Старых и Евгения Гараничева курирует личный тренер Максим Кугаевский, Александр Логинов тренируется с Александром Касперовичем, Лариса Куклина — с мужем Михаилом Куклиным, а Екатерина Юрлова все последние годы и так работает индивидуально. Такой подход оставляет надежду, что в случае очередного просчёта старших наставников, как с новогодним сбором в Обертиллиахе, его последствия будут не так фатальны.

В тылу отряд бойцов уже похоронили?

Пресс-конференция главы федерации перед стартом турнира обычно предназначена для оценки шансов на предстоящем турнире, рассказа о лучших биатлонистах и том, что руководство сделало для их успеха. Но это в идеальном мире, где тыл и фронт неотделимы. Из часового общения с журналистами Драчёв говорил о чемпионате мира от силы минут 10. Всё остальное было на грани реальной клоунады с рассказом про внедрение биатлона в детские сады. Для этого он продемонстрировал установку за €150, в которую ни разу из трёх попыток не смог попасть резиновой пулей, зато это было очень символичной иллюстрацией выполнения руководством СБР своих задач.

Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/Global Look Press

Говоря о шансах команды на медали, президент уже не вспоминал предстартовую задачу выступить не хуже, чем год назад, когда было два серебра и бронза. Больше сказал о том, что на результаты чемпионата мира нам не нужно смотреть, предлагал обратить внимание на успехи младших возрастов и рассказывал, что виной всем неудачам материально-техническое отставание от немцев с французами, которое почему-то заметно только на уровне Кубка мира, а в резервных сборных не проявляется. Главное, что они всё проанализировали и в следующем сезоне точно исправят и заменят нужные «компоненты».

Получается, что в Антхольце даже президент не верит в свою команду или заранее стелет соломку, чтобы его не попросили на выход весной, желательно вместе с окружением? На самом деле шансы на медали у россиян не так уж малы. В последнее десятилетие число стран-медалистов в среднем равно десяти. Среди них бывают чехи и украинцы, австрийцы и швейцарцы, то есть команды второго эшелона, к которым принадлежат теперь и россияне.

Так почему руководство отказывает в праве на успех уже имевшим в этом сезоне личные подиумы Логинову, Елисееву и Мироновой или тем же эстафетным командам, где россияне и медали брали и на подступах к пьедесталу были не раз. Но для Драчёва и компании главное заранее обезопасить себя от провала, подобрать правильные слова про инновации, смену поколений, анализ и исправление ошибок, а спортсмены, часть из которых объявили возрастными и заранее поставили на них крест, пусть крутятся, как хотят, и побеждают вопреки. Но ведь русские это умеют.