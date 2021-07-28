Бассейн, рапира, гимнастика: каких медалей ждём в четверг

После пятого дня Олимпийских игр в Токио, где сборная России не завоевала ни одного золота, шестой обещает быть повеселее. О всех финальных стартах, где будут участвовать наши спортсмены с шансами на успех, расскажет NEWS.ru.

Плавание

По традиции, рано утром всё внимание будет приковано к бассейнам. Там будут разыгрываться медали в следующих дисциплинах:

— Мужчины, 800 метров, вольный стиль;

— Мужчины, 200 метров, брасс — Антон Чупков вышел в финал с седьмым результатом;

— Женщины, 200 метров, баттерфляй — Светлана Чимрова вышла в финал с седьмым временем;

— Мужчины, 100 метров, вольный стиль — Климент Колесников вышел в финал с первым результатом;

— Женщины, эстафета 4*200, вольный стиль — российская команда вышла в финал с пятым временем.

Как мы видим, самые реальные шансы на медали у Колесникова, который на этих Играх уже взял серебро на дистанции 100 метров на спине. За него поболеем особенно яростно! Начало — в 4:30 мск.

Дзюдо

В этом виде спорта в четверг, 29 июля, пройдут финалы у женщин (до 78 кг) и мужчин (до 100 кг). Наши главные звёзды и надежды — Александра Бабинцева и Нияз Ильясов. У них приличные шансы на медали. Как минимум на то, чтобы повторить успех Мадины Таймазовой, но конкуренция высокая, будет очень тяжело. Начало — в 11:00 мск.

Фехтование

Инна Дериглазова Zhang Hongxiang/XinHua/Global Look Press

29 июля состоятся соревнования в одном из самых удачных для России видов спорта — фехтовании. Будут разыграны финалы в женской командной рапире. За Россию выступят Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова. В 1/4 финала россиянки встретятся с египтянками. Шансы на награды более чем высокие, но без удачи не обойтись никак. Начало решающих поединков — в 12:30 мск.

Спортивная гимнастика

Очень большие надежды будут связаны с нашими гимнастками, которые, как и парни, на Олимпиаде уже отличились. 29 июля Ангелина Мельникова и Владислава Уразова поборются за очередные медали в индивидуальном многоборье. За США не выступит великая и ужасная (в хорошем смысле) Симона Байлз, что увеличивает шансы россиянок на успешное выступление. Американка заняла в квалификации первое место, но снялась с финалов из-за проблем со здоровьем. За золото вместе с нашими девушками поборются бразильянка Ребекка Андраде и гимнастка из США Суниза Ли. Начало — в 13:50 мск.

Волейбол

Очень большой и важный матч предстоит сыграть женской сборной России по волейболу. Команда Серджо Бузато, возможно, не такая звёздная и сильная, как была у Николая Карполя, но девушки всё равно опасные. В 10:30 утра они сразятся с командой Китая. Тяжелейший матч, в котором проигрывать очень не рекомендуется. Если победят китаянки, то российский сборной для выхода в плей-офф нужно будет выигрывать две оставшиеся игры. Сборная Китая очень сильна и будет фаворитом встречи с нашими волейболистками.

Теннис

Даниил Медведев Dai Tianfang/XinHua/Global Look Press

29 июля пройдут четвертьфиналы теннисного турнира у мужчин. За Россию сыграют два оставшихся участника турнира — Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первый сразится с испанцем Пабло Каррено-Бустой, второй — с французом Уго Умбером. И если Даня — очевидный фаворит встречи, то у Карена шансы на победу равны примерно 50 процентам. Умбер находится в хорошей форме, и там почти наверняка будет жёсткая заруба. Впрочем, Карен тоже сейчас на ходу, и если покажет свой лучший теннис, то должен победить. Если выиграют оба россиянина, то хотя бы одна медаль в одиночке нам обеспечена.