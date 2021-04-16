Авербух рассказал, как повлияло разошедшееся платье на танец фигуристов

https://static.news.ru/photo/ab1e0188-9e9e-11eb-b9d2-96000091f725_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух отреагировал на результаты российских фигуристов в танцах на льду и в соревнованиях спортивных пар в рамках командного чемпионата мира. По его словам, победа «ребят была настолько закономерна, насколько это возможно».

Они только чудом могли упустить первое место, так что всё логично. Думаю, что мы должны выиграть этот турнир, всё к этому идёт! — приводит слова Авербуха Sport24 .

Во время проката у Виктории Синициной расстегнулось платье, что не осталось без внимания. Хореограф подчеркнул, что «это отвлекает спортсмена».

Но ещё раз подчеркну, что в данной ситуации класс пар был настолько разный, что это никак не могло повлиять на конечный результат. Здесь даже говорить не о чем, — заключил он.

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в произвольной программе в танцах на льду, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе в соревнованиях спортивных пар.

Командный ЧМ проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что российская фигуристка Анна Щербакова стала первой по итогам короткой программы. Второе место осталось за другой представительницей России — Елизаветой Туктамышевой. Девушек разделяет 0,72 балла.