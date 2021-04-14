Щербакова стала первой по итогам короткой программы командного ЧМ

https://static.news.ru/photo/bf995bfe-9dcb-11eb-90b1-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой по итогам короткой программы командного чемпионата мира, который проходит с 15 по 18 апреля в Осаке (Япония). Второе место осталось за другой представительницей России Елизаветой Туктамышевой. Девушек разделяет 0,72 балла.

17-летняя спортсменка получила за технику 43,51 балла, за компонент – 37,56. В общей сложности – 81,07 балла, что стало личным рекордом одиночницы.

На счету Туктамышевой, 24-летней ученицы Алексея Мишины, 80,35 балла.

Тройку лидеров замкнула Каори Сакамото из Японии с показателем 77,78. Главная соперница представительниц России Рика Кихира расположилась на четвёртом месте (69,74).

Кроме того, фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов также заняли первое место в ритм-танце на командном ЧМ. За выступление в четверг пара получила 86,66 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «прекрасной новостью» и положительно оценила перспективы работы российской фигуристки Александры Трусовой с американским тренером Рафаэлем Арутюняном, писал NEWS.ru.