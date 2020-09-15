Авербух назвал верным решение Медведевой вернуться к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/e2afe444-f7fb-11ea-8b23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион мира по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что решение серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе является верным.

Я впервые от вас слышу эту новость. Но если это правда, то это самое верное решение, которое может быть, — сказал Авербух NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева объявила о возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой работала ранее с 2007 года, после чего перебралась в Канаду в группу Брайана Орсера.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков ранее заявил NEWS.ru, что переход Медведевой в группу Тутберидзе является выбором спортсменки.