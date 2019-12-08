Призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при. Он объяснил, почему победительница прошлогодней серии должна спокойнее относиться к неудаче в Турине, где она заняла последнее, шестое, место.
Это спорт, и спорт временами жесток, но её результаты никак не смогут повлиять на болельщиков. Алину любят не за результаты, её любят за её волшебные выступления, за ту олимпийскую победу в Пхёнчхане. За то, что она делала и продолжает делать в спорте, — цитирует Авербуха RT.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители, заполнившие трибуны арены «Палавела» в итальянском Турине во время финала Гран-при по фигурному катанию, бурно отреагировали на решение судей. Выставленные россиянке Алине Загитовой оценки за произвольную программу (125,63 балла) болельщики посчитали сильно заниженными. Когда диктор объявил оценки фигуристки, зрители недовольно загудели.