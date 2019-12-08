Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Зрители, заполнившие трибуны арены «Палавела» в итальянском Турине во время финала Гран-при по фигурному катанию, бурно отреагировали на решение судей. Выставленные россиянке Алине Загитовой оценки за произвольную программу (125,63 балла) болельщики посчитали сильно заниженными.

Олимпийская чемпионка действительно упала с двойного акселя и неуверенно выехала с каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Однако её итоговая сумма за два выступления в Турине (205,23 балла) отбросила Загитову...