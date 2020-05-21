Баскетбольный клуб уволил главного тренера сообщением по электронной почте

https://static.news.ru/photo/480dcc12-9b35-11ea-bfea-fa163e074e61_660.jpg Звездан Митрович Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global look Press

Руководство французского баскетбольного клуба АСВЕЛ уволило наставника коллектива Звездана Митровича, отправив уведомление об отставке по электронной почте.

Как сообщает L'Equipe, 50-летний главный тренер был отстранён от работы за «серьёзные проступки». На данный момент официального документа об увольнении специалиста нет.

Черногорский баскетбольный тренер начал работу в клубе в 2018 году. Вместе с клубом из Виллербана он стал чемпионом Франции в 2019 году. В текущем сезоне коллектив занимает 15-е место в Евролиге, выиграв 10 матчей из 28.

Кроме того, сообщается, что следующим возможным местом работы Митровича станет мюнхенская «Бавария».

Баскетбольная Евролига приостановила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса 12 марта.

Одиннадцать европейских баскетбольных клубов примут участие в голосовании относительно продолжения приостановленного из-за коронавируса сезона Евролиги, которое состоится 25 мая, ранее писал NEWS.ru.