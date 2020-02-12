Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, кого поддерживает в конфликте между спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Я на стороне Елены, потому что Губерниев просто мешает работе спортсменов и тренеров. Есть у тебя биатлон, вот его и комментируй, если тебя там уважают, — цитирует Резцову «Советский спорт».

Ранее Губерниев ответил на предложение Вяльбе о запрете российским лыжникам пользоваться социальными сетями во время соревнований, сказав, что запретить стоит саму её. Вяльбе же призвала Губерниева «не переходить границу» и перестать оценивать выступление лыжников. В ответ Дмитрий заявил, что мнение президента ФЛГР его не интересует. Губерниев раскритиковал сборную России по лыжным гонкам, писал News.ru.

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