Американский журналист: Валиева выиграла женские и мужские соревнования

Журналист американского телеканала NBC Olympics Дэвид Кейн заявил на своей странице в Twitter, что российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала безукоризненное катание на этапе Гран-при в Сочи. По его словам, спортсменка выиграла как мужские, так и женские одиночные соревнования.

На этой неделе в России Валиева вышла на пик: приземления без сучка и задоринки и безукоризненное движение. Вопрос в том, сможет ли она поддерживать эту форму до конца февраля. Валиева выиграла как женские, так и мужские соревнования, — написал Кейн.

На этапе Гран-при в Сочи по фигурному катанию (Rostelecom Cup) Валиева одержала победу в женском одиночном разряде, обновив мировые рекорды в короткой (87,42 балла) и произвольной (185,29) программах, а также в сумме (272,71).

Таким образом, в активе Валиевой значатся три победы на этапах Гран-при по фигурному катанию 2021 года. Помимо Rostelecom Cup она победила на Skate Canada и Finlandia Trophy. В прошлом году воспитанница Этери Тутберидзе заняла второе место на чемпионате России, уступив лишь Анне Щербаковой.

Ранее Валиева рассказала, что своё выступление посвятила бабушке. По словам спортсменки, та ушла из жизни в 2019 году.