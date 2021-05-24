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22-летний легкоатлет сборной России умер во время тренировки

17:24, 24 мая 2021
Григорий Маляренко Григорий Маляренко Фото: superomsk.ru

В Омске на стадионе «Сибирский Нефтяник» скончался 22-летний легкоатлет. Об этом сообщает «СуперОмск».

По данным источника, погибшим оказался мастер спорта России и член сборной Григорий Маляренко. Главным достижением спортсмена была победа на первенстве страны среди юниоров в 2019 году в категории «барьерный спринт на 60 метров в помещении».

Причина смерти пока не установлена.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владислав Егин ушёл из жизни в возрасте 32 лет из-за осложнений от коронавируса.

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