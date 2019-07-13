https://static.news.ru/photo/c74b211e-a608-11e9-9848-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шестой российский самолёт с компонентами для зенитных ракетных систем С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Шестой самолёт с элементами ЗРК С-400 приземлился на авиабазе Мюртед под Анкарой, — сообщает агентство Anadolu.

Шестой самолет с элементами ЗРК С-400 приземлился на авиабазе «Мюртед» под Анкарой. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 14 июля 2019 г.

Контракт на поставку четырёх С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. В дальнейшем сделка предполагает совместное производство ЗРС и передачу турецкой стороне некоторых технологий. Вашингтон настаивал на отказе Анкары от сделки с Москвой, угрожая всевозможными санкциями, в том числе — отказом поставлять истребители F-35. Однако турецкий президент Эрдоган пообещал в таком случае обратиться в Международный арбитражный суд, так как деньги за самолёты уже переведены.

Как ранее писал News.ru, пятый самолёт с компонентами российских систем ПВО С-400 приземлился в Турции.