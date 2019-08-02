https://static.news.ru/photo/836bd466-b549-11e9-b047-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что ей пришлось выставить на продажу автомобиль. Решение было вызвано финансовыми проблемами, возникшими в семье спортсмена после того, как его отправили в колонию.

Женщина уверена, что до освобождения мужа ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону.

Алана Мамаева сообщила, что подача футболистом прошения об условно-досрочном освобождении была очевидна. Она отметила, что у Мамаева скоро появится новый адвокат, передаёт « 360 ».

Как ранее писал News.ru, член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин заявил, что арест футболистов Кокорина и Мамаева позволил добиться «всех необходимых эффектов». Он подчеркнул, что СПЧ готов помочь спортсменам с получением условно-досрочного освобождения.