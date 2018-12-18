Суд в Краснодаре выпустил из СИЗО инвалида-колясочника

https://news.ru/storage/news/1d9f03cef156e4140e73f96ff3d5f3b6/41f6ee53-08a4-4364-9642-1cc3bf66b14f_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press/Global Look Press

Калининский райсуд Краснодара приговорил обвинённого в хранении конопли инвалида-колясочника Александра Кибу к восьми месяцам колонии. Учитывая время содержания подсудимого в СИЗО, инстанция освободила его из-под стражи. Об этом сообщил адвокат Юрий Акулов.

Суд признал инвалида виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Киба находился в СИЗО с марта 2018 года. Его обвиняли в хранении более 200 граммов конопли, пишет «Медиазона».

Александр Киба перенёс в 2009 году инсульт, после которого оказался частично парализован. На заседания суда его доставляли на скорой помощи. Комитет против пыток в начале декабря просил прокурора Краснодарского края проверить условия содержания инвалида в СИЗО.

По словам правозащитников, Киба встаёт с инвалидной коляски и ложится на кровать с помощью сокамерников, которые также одевали и кормили его. Содержание инвалида в СИЗО, по их мнению, является «не просто бесчеловечным, а приравнивается к пытке».

Как писал News.ru, в октябре Центральный райсуд Челябинска арестовал инвалида-колясочника Амира Гилязова, которого заподозрили в причастности к террористической организации. Как сообщила его жена Айгуль Гилязова, причиной стало выложенное несколько лет назад в Сеть видео об освобождении одного из участников запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».