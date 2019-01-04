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СК не нашёл следов взрывчатки в Магнитогорске

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Следственный комитет завершил осмотр частей завалов, изъятых с места обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Магнитогорске, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сказала пресс-секретарь СК.

Она добавила, что следователи рассматривают все версии частичного обрушения дома. Расследование дела продолжается, передаёт официальный сайт Следкома.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Ранее News.ru писал, что память о погибших жителях Магнитогорска, где обрушился подъезд жилого дома, увековечат с помощью мемориала. На нём будут высечены имена жертв и изображён спасатель МЧС, который несёт на руках найденного под обломками младенца.


#магнитогорск
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