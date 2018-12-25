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Штраф за неоплату парковки в Москве увеличат в два раза

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве в два раза — до пяти тысяч рублей. Такой законопроект внесён на рассмотрение в Московскую городскую думу.

«Действующий размер наказания не удерживает человека от совершения правонарушения. Поэтому мы поддерживаем увеличение штрафа и считаем, что пять тысяч рублей является соразмерным наказанием», — заявил замруководителя департамента Андрей Корнеев на заседании комиссии по законодательству, регламентам и процедурам.

По итогам обсуждения комиссия поддержала законопроект и рекомендовала Мосгордуме его принять.

Ранее News.ru писал, что московские активисты проводят митинг против увеличения платы за столичные парковки. Акция проходит на станции метро «Новокузнецкая», её организатором стала депутат Мосгордумы Елена Шувалова. Участники акции высказали мнение, что и так платят транспортный налог и парковки должны быть бесплатными. 15 декабря стоимость парковки на центральных улицах Москвы увеличилась до 380 рублей в час. Целью такой меры стало уменьшение количества машин в столице.


#москва #ПАРКОВКА
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