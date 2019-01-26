Сенатора Морозова пообещали научить пользоваться «Удавом»

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) предложили сенатору от Рязанской области Игорю Морозову подготовиться к «дуэли» с украинским депутатом Бориславом Берёзой на своём полигоне в подмосковном Климовске.
«Предлагаем посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа, чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой», — написано в Instagram предприятия.
Морозов через Facebook вызвал Берёзу на дуэль, заявив, что намерен стрелять с дистанции 100 метров из пистолета «Удав». Сотрудники предприятия-производителя «Удава» быстро на это отреагировали и выразили готовность ознакомить Морозова с устройством пистолета, который «не оставляет противнику шансов», и провести экспресс-курс по основам дуэльной этики.
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ЦНИИТОЧМАШ предлагает сенатору от Рязанской области Игорю Морозову, выбравшему пистолет "Удав" для дуэли с украинским парламентарием Бориславом Березой, подготовиться к поединку на полигоне предприятия в подмосковном Климовске. Уважаемый Игорь Николаевич! Предлагаем Вам посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа (входит в "Ростех"), чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой. Стрелки-инструкторы ЦНИИТОЧМАШа ознакомят Вас с устройством нового пистолета "Удав", проведут демонстрационные стрельбы и, после инструктажа по безопасности, допустят до самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням. Кроме того, наши сотрудники готовы провести экспресс-курс по основам дуэльной этики. Будем очень признательны за оценку нашего нового пистолета со стороны эксперта, обладающего обширными знаниями и практическим опытом в области стрелкового вооружения. PS. По своим убойным характеристикам пистолет Ивана Козлова "Удав" не совсем подходит для дуэли, поскольку не оставляет противнику ни единого шанса. Игорь Морозов https://www.facebook.com/sffsmorozov #удав#пистолетныйкомплекс#пистолетный_комплекс#дуэль#игорьморозов#пистолет#иван#козлов#цнииточмаш#аоцнииточмаш#cniitm#ростех#сенатор
Ранее News.ru писал, что российская журналистка Ольга Скабеева рассказала подробности инцидента с нападением на неё депутата Верховной рады, представителя украинской делегации в ПАСЕ. Борислав Берёза оскорбил и толкнул телеведущую телеканала «Россия 1» во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ. По словам Скабеевой, она написала официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи за подобное поведение украинского представителя.