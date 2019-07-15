Почему до 2020 года маркировке «экологически чистый продукт» лучше не доверять и как новые технологи уже помогают отличить товар с плесенью от «чистого». Об этом News.ru в эксклюзивном интервью «на полях» второго Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) рассказал руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов.

— Максим Александрович, в рамках форума Роскачество и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии. Ранее такие же соглашения были подписаны и с другими субъектами страны. Что они дают населению: контроль за качеством товаров в этих регионах существенно вырастает?

— Подписание соглашения о сотрудничестве предполагает активное взаимодействие Роскачества с регионом, направленное на два важных вектора развития качества жизни: первый вектор — это качество региональных продуктов и товаров народного потребления, второй — качество бизнес-процессов, реализуемых на предприятиях, в организациях региона. После подписания соглашения о сотрудничестве Роскачество взаимодействует с регионом по всем направлениям работ, первое из которых — внедрение лучших систем менеджмента качества (они же — бизнес-процессы). Роскачество обладает данной компетенцией, являясь секретариатом Правительственной премии в данной области — высшей награды в стране в области качества.

Второй блок: Роскачество всегда прислушивается к рекомендациям администраций субъектов относительно категорий товаров, которые, по мнению регионов, необходимо исследовать. Это важно, так как каждый регион может открыто рассказать о волнующих потребителей проблемах или распространённых страхах или опасениях.

Третий блок работ: помимо предложений относительно категорий товаров для исследования, регионы также могут предложить и определённые торговые марки, которые, по их мнению, необходимо включить в исследование. Это также касается и тех товаров, которые пользуются большой популярностью среди потребителей, тех, кому доверяют. Так, при подтверждении соответствия высоким стандартам качества любимые региональные товары могут быть достойными российского Знака качества.

Bernd Wüstneck/Global Look Press

— Помогают ли такие исследования продвигать товары с регионального уровня на федеральный?

— Одна из задач Роскачества — поддерживать производителей (в том числе и региональных) качественной и безопасной продукции. Что касается сотрудничества с регионом: между нами была достигнута договорённость о том, что лучшие товары (те, которые прошли проверку Роскачества и по итогам исследования получили право маркироваться российским Знаком качества) будут продвигаться в местных торговых сетях. Помимо этого, мы будем проводить специальные кампании и различные мероприятия по продвижению данных товаров в торговых точках региона. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы потребителям Свердловской области было легче ориентироваться среди товаров, представленных на отечественном рынке, а также выбирать для себя самое качественное и, конечно же, полностью безопасное.

— Как активно регионы идут на подобное сотрудничество, учитывая то, что товар может получить не только высокий, но и низкий рейтинг?

— Очень активно. В большинстве своём регионы регулярно делятся своими предложениями по механизмам улучшения качества жизни, региональные производители находятся в постоянном контакте с экспертами Роскачества по вопросам качества и безопасности собственной продукции. Более того, мы можем констатировать активное участие региональных предприятий в Премии правительства в области качества — порядка 70% участников являются региональными предприятиями.

Cергей Булкин/News.ru

— Производители часто, ставя перед собой цель увеличить объёмы производства, забывают о качестве товаров. Создаются ли новые технологии, которые помогут бороться с этой проблемой?

— Согласно оценке Организации Объединённых Наций, к 2050 году население Земли составит порядка 9 млрд человек. К этому времени всё население должно быть обеспечено качественными продуктами и товарами народного потребления. На пленарном заседании в рамках GMIS мы как раз обсуждали прорывные технологии в области роботизации сельского хозяйства. Очень интересные решения уже сейчас внедряются на перерабатывающих предприятиях. Так, например, датчик может отличить продукт с афлатоксином или с плесенью от «чистого» продукта. Таким образом, в молоке уже в момент доения можно определить превышение допустимых норм антибиотиков и не пустить это молоко в дальнейший производственный процесс.

— Может ли сейчас потребитель доверять маркировкам «экологически чистый продукты» или «био», которые производители так любят размещать на упаковках?

— Такая маркировка как «экологически чистый продукт», «фермерское», «био» на упаковке сейчас в России не регламентируется и зачастую используется производителями в качестве маркетинговой уловки. Маркетологи большие молодцы, но в этом смысле подобные надписи на этикетках точно должны лабораторно подтверждаться. В части органически чистой продукции достаточно хорошо сформулированы сейчас все требования в федеральном законе, который вступает в силу со следующего года. Это сейчас один из базовых видов деятельности Роскачества. Мы являемся национальным центром компетенции в области органической сертификации. У нас есть орган сертификации, у нас есть специалисты в этой области. И действительно, мы уже со следующего года должны точно гарантировать потребителям, что если на упаковке написано «органик» — органический продукт, то этот продукт точно прошёл органическую сертификацию и точно прошёл лабораторные испытания на всей цепи его производства. Этот термин мы точно защитим.

Сергей Лантюхов/News.ru

Термин «био» — это европейский аналог названия «органический». Поэтому название «био» ничего не означает на упаковке, то есть может что-то и обозначать, но потребителю сложно понять, о чём это. Название «фермерский», мы тоже с вами понимаем, что это название — достаточно вкусовое. «Фермерский» — не всегда гарант качества продукции. Только сейчас Росстандартом, Минсельхозом, Роскачеством запущена работа по стандартизации термина «эко». С нормативным регулированием его предстоит в ближайшее время определиться. Ведь что такое «эко», экологический продукт — это продукт, как в мире стандартизировано, не наносящий вред экологии, или это продукт из экологических мест? Следовательно, термин должен получить своё наполнение или уйти.

— Если речь идёт о дополнительном анализе, сертификации продукции, можно ли предположить, что это скажется на ценах?

— Органические продукты, прошедшие строгую органическую сертификацию, в мире стоят на 20–50% дороже обычной продукции. Это данность. Вы знаете, что при неиспользовании удобрений снижается урожайность и повышается себестоимость продукции. В международных сетях есть полка сертифицированных продуктов, и на них лежат «бабушкины яблоки», то есть они не сияющие, не одинаковые по размеру, но это органический продукт. И он обычно стоит дороже, несмотря на то, что выглядит неказисто. Потребитель готов за это платить больше, но он должен быть точно уверен, что это не ложь. Собственно, вот в этом состоит наша задача. Увеличатся ли цены на реальную органику? Если продукция уже сейчас реально органическая — не увеличатся. А если производитель до этого обманывал потребителя и только громко и красиво писал на упаковке о том, что продукт органический, и сейчас действительно попытается соответствовать, делать всё по правилам, проходить органическую сертификацию, — на такой товар цены вырастут.

— То есть пока закон не вступил в силу, нужно к маркировке «экологически чистый продукт» с осторожностью относиться?

— Сейчас в Российской Федерации нет органической сертификации в рамках установленного федерального законодательства. Она будет со следующего года. Поэтому прямо сейчас мы можем сказать, что это, скорее всего, маркетинг. Либо нужно попросить у продавца международный сертификат. Такую сертификацию сейчас производитель может пройти, но не в России.