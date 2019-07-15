Почему до 2020 года маркировке «экологически чистый продукт» лучше не доверять и как новые технологи уже помогают отличить товар с плесенью от «чистого». Об этом News.ru в эксклюзивном интервью «на полях» второго Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) рассказал руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов.

Максим Александрович, в рамках форума Роскачество и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии. Ранее такие же соглашения были подписаны и с другими субъектами страны. Что они дают населению: контроль за качеством товаров в этих регионах существенно вырастает?

Подписание соглашения о сотрудничестве предполагает активное взаимодействие Роскачества с регионом, направленное на два важных вектора развития качества жизни: первый вектор — это качество региональных продуктов и товаров народного потребления, второй — качество бизнес-процессов, реализуемых на предприятиях, в организациях региона. После подписания соглашения о сотрудничестве Роскачество взаимодействует с регионом по всем направлениям работ, первое из которых — внедрение лучших систем менеджмента качества (они же — бизнес-процессы). Роскачество обладает данной компетенцией, являясь секретариатом Правительственной премии в данной области — высшей награды в стране в области качества.

Второй блок: Роскачество всегда прислушивается к рекомендациям администраций субъектов относительно категорий товаров, которые, по мнению регионов, необходимо исследовать. Это важно, так как каждый регион может открыто рассказать о волнующих потребителей проблемах или распространённых страхах или опасениях.

Третий блок работ: помимо предложений относительно категорий товаров для исследования, регионы также могут предложить и определённые торговые марки, которые, по их мнению, необходимо включить в исследование. Это также касается и тех товаров, которые пользуются большой популярностью среди потребителей, тех, кому доверяют. Так, при подтверждении соответствия высоким стандартам качества любимые региональные товары могут быть достойными российского Знака качества.

Bernd Wüstneck/Global Look Press

Помогают ли такие исследования продвигать товары с регионального уровня на федеральный?

— Одна из задач Роскачества — поддерживать производителей (в том числе и региональных) качественной и безопасной продукции. Что касается сотрудничества с регионом: между нами была достигнута договорённость о том, что лучшие товары (те, которые прошли проверку Роскачества и по итогам исследования получили право маркироваться российским Знаком качества) будут продвигаться в местных торговых сетях. Помимо этого, мы будем проводить специальные кампании и различные мероприятия по продвижению данных товаров в торговых точках региона. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы потребителям Свердловской области было легче ориентироваться среди товаров, представленных на отечественном рынке, а также выбирать для себя самое качественное и, конечно же, полностью безопасное.

Как активно регионы идут на подобное сотрудничество, учитывая то, что товар может получить не только высокий, но и низкий рейтинг?

— Очень активно. В большинстве своём регионы регулярно делятся своими предложениями по механизмам улучшения качества жизни, региональные производители находятся в постоянном контакте с экспертами Роскачества по вопросам качества и безопасности собственной продукции. Более того, мы можем констатировать активное участие региональных предприятий в Премии правительства в области качества — порядка 70% участников являются региональными предприятиями.

Cергей Булкин/News.ru

Производители часто, ставя перед собой цель увеличить объёмы производства, забывают о качестве товаров. Создаются ли новые технологии, которые помогут бороться с этой проблемой?

Согласно оценке Организации Объединённых Наций, к 2050 году население Земли составит порядка 9 млрд человек. К этому времени всё население должно быть обеспечено качественными продуктами и товарами народного потребления. На пленарном заседании в рамках GMIS мы как раз обсуждали прорывные технологии в области роботизации сельского хозяйства. Очень интересные решения уже сейчас внедряются на перерабатывающих предприятиях. Так, например, датчик может отличить продукт с афлатоксином или с плесенью от «чистого» продукта. Таким образом, в молоке уже в момент доения можно определить превышение допустимых норм антибиотиков и не пустить это молоко в дальнейший производственный процесс.

Может ли сейчас потребитель доверять маркировкам «экологически чистый продукты» или «био», которые производители так любят размещать на упаковках?

Такая маркировка как «экологически чистый продукт», «фермерское», «био» на упаковке сейчас в России не регламентируется и зачастую используется производителями в качестве маркетинговой уловки. Маркетологи большие молодцы, но в этом смысле подобные надписи на этикетках точно должны лабораторно подтверждаться. В части органически чистой продукции достаточно хорошо сформулированы сейчас все требования в федеральном законе, который вступает в силу со следующего года. Это сейчас один из базовых видов деятельности Роскачества. Мы являемся национальным центром компетенции в области органической сертификации. У нас есть орган сертификации, у нас есть специалисты в этой области. И действительно, мы уже со следующего года должны точно гарантировать потребителям, что если на упаковке написано «органик» — органический продукт, то этот продукт точно прошёл органическую сертификацию и точно прошёл лабораторные испытания на всей цепи его производства. Этот термин мы точно защитим.

Сергей Лантюхов/News.ru

Термин «био» — это европейский аналог названия «органический». Поэтому название «био» ничего не означает на упаковке, то есть может что-то и обозначать, но потребителю сложно понять, о чём это. Название «фермерский», мы тоже с вами понимаем, что это название — достаточно вкусовое. «Фермерский» — не всегда гарант качества продукции. Только сейчас Росстандартом, Минсельхозом, Роскачеством запущена работа по стандартизации термина «эко». С нормативным регулированием его предстоит в ближайшее время определиться. Ведь что такое «эко», экологический продукт — это продукт, как в мире стандартизировано, не наносящий вред экологии, или это продукт из экологических мест? Следовательно, термин должен получить своё наполнение или уйти.

Если речь идёт о дополнительном анализе, сертификации продукции, можно ли предположить, что это скажется на ценах?

Органические продукты, прошедшие строгую органическую сертификацию, в мире стоят на 20–50% дороже обычной продукции. Это данность. Вы знаете, что при неиспользовании удобрений снижается урожайность и повышается себестоимость продукции. В международных сетях есть полка сертифицированных продуктов, и на них лежат «бабушкины яблоки», то есть они не сияющие, не одинаковые по размеру, но это органический продукт. И он обычно стоит дороже, несмотря на то, что выглядит неказисто. Потребитель готов за это платить больше, но он должен быть точно уверен, что это не ложь. Собственно, вот в этом состоит наша задача. Увеличатся ли цены на реальную органику? Если продукция уже сейчас реально органическая — не увеличатся. А если производитель до этого обманывал потребителя и только громко и красиво писал на упаковке о том, что продукт органический, и сейчас действительно попытается соответствовать, делать всё по правилам, проходить органическую сертификацию, — на такой товар цены вырастут.

То есть пока закон не вступил в силу, нужно к маркировке «экологически чистый продукт» с осторожностью относиться?

— Сейчас в Российской Федерации нет органической сертификации в рамках установленного федерального законодательства. Она будет со следующего года. Поэтому прямо сейчас мы можем сказать, что это, скорее всего, маркетинг. Либо нужно попросить у продавца международный сертификат. Такую сертификацию сейчас производитель может пройти, но не в России.

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