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Рабочий с Урала устроил пикет на Красной площади

ok.ru/Рустам Корелин

общество [ версия для печати ]

Одиночный пикет устроил на Красной площади в Москве 38-летний рабочий завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин. Пожаловавшегося на низкую зарплату работника вредного производства задержали через 10 минут после начала акции протеста.

«Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!» — цитирует «Новая газета» плакат, с которым мужчина вышел на главную площадь России.

Подошедшие к рабочему полицейские задержали его и отправили в ОВД «Китай-город», где составили протокол по статье КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования». Спустя час после задержания Корелина отпустили из отдела полиции и вручили повестку в суд, который состоится 31 января.

Корелин прибыл в Москву утром 17 января после ночной смены на заводе. В тот же день он пикетировал Дом правительства с требованием повышения зарплат. Кроме этого пикетчик и другие рабочие предприятия, снарядившие его в столицу, требуют разрешить им создать профсоюз, ввести на заводе вредные списки, позволяющие выходить на пенсию раньше, а также доплачивать за вредные условия работы. Как сообщил Рустам Корелин, на рабочих активистов давит руководство компании.

На заводе «Форэс» утверждают, что Корелин получает за труд больше, чем он написал на плакате, добавив, что зарплата складывается из трех составляющих — постоянного оклада, процента от выработки бригады и выплаты за вредное производство.

«Средняя зарплата на производстве 39−40 тысяч рублей», — цитирует Ura.ru заместителя исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрея Расторгуева.

По его словам, в декабре Корелин якобы заработал 31 тысячу рублей, получив меньше средней по предприятию суммы из-за снижения выработки бригады. Корелин к руководству предприятия с претензиями не обращался и не предупреждал о поездке в Москву.

Как писал News.ru, ранее около 60 сотрудников компании «Сервис эксперт» из подмосковного города Химки объявили забастовку, требуя выплатить им долги по заработной плате. Работодатель признал наличие проблемы, но заверил, что конфликт исчерпан.


#москва #зарплата #ЗАДЕРЖАНИЕ #Свердловскаяобласть #протест #профсоюзы #краснаяплощадь #рабочие
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