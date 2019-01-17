Рабочим в Химках выдали зарплату после забастовки

https://news.ru/storage/news/3c300db787475e0f6c6657bdfb3b8b4c/792e2f3c-6d6b-4339-88fd-0a5fced12774_850.jpg Roberto Almeida Aveledo/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 60 сотрудников компании «Сервис эксперт» из подмосковного города Химки объявили забастовку, требуя выплатить им долги по заработной плате. Работодатель признал наличие проблемы, но заверил, что конфликт исчерпан.

Бастующие собрались возле ТЦ «Мега Химки», высказывая недовольство в адрес магазина «Ашан», который якобы не выплатил заработную плату, пишет издание «Подмосковье сегодня».

«Мы до Нового года работали три дня, после ещё восемь дней, нам ничего не выплатили. Мы нуждаемся в питании, нам нужно оплатить жильё, проезд. Пускай нам дадут наши зарплаты!» — рассказал один из участников забастовки в видеоролике о начале забастовки.

Бастующие трудятся в подрядной организации «Сервис эксперт», в которой подтвердили наличие задержки с выплатой зарплат «по техническим причинам во время новогодних праздников». На сегодняшний день, как заявила представитель фирмы Ольга Тасканова, всем 63 сотрудникам долги по оплате труда погашены, и в настоящее время претензий к руководству компании рабочие не имеют.

Как сообщал News.ru, ранее бессрочную забастовку объявили рабочие ООО «Тольяттинский кирпичный завод» в Самарской области. Менеджмент предприятия задолжал зарплату за три месяца 222 сотрудникам.