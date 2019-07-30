https://static.news.ru/photo/d9df64b8-b2d1-11e9-8508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Сотрудники одной из столовых в городе Химки Московской области предложили посетителю «закрыть глаза» на тараканов в еде за компенсацию в размере 250 рублей.

Тараканы бегали прямо по столу, где я сидел. Я пошёл на кассу разбираться, там кассир и продавщица, обычная столовая. Она сказала: «Давайте я вам отдам ваши 250 рублей и вы не будете выносить сор из избы», — рассказал в эфире радиостанции « Говорит Москва » молодой человек, представившийся Артёмом.

Издание направило в Роспотребнадзор запрос с просьбой проверить точку общепита.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине, в котором местная жительница купила пирожок с личинками мясной мухи. В супермаркете одного из частных предпринимателей, где торгуют выпечкой, жительница Северной столицы 6 июля купила пирожок, в котором впоследствии обнаружила опарышей.

После обращения в Роспотребнадзор специалисты начали проверку. Выяснилось, что в заведении не соблюдается температурный режим хранения выпечки, а также часто нарушаются сроки её реализации.