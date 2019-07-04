https://static.news.ru/photo/bcb728ba-9e51-11e9-b4d8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Иркутской области смогли установить местонахождение 23 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне затопления.

В главке ведомства рассказали, что для поиска полицейскими были тщательно обследованы места проживания и прилегающие территории, опрошены знакомые граждан, а также проверены списки лиц, которые находятся в медицинских или социальных учреждениях.

В ходе разыскных мероприятий удалось установить, что часть считавшихся пропавшими самостоятельно покинули свои затопленные дома и ожидали помощи у реки, сообщается на сайте ГУ МВД по области.

Ранее News.ru писал, что жертвами паводка стали 20 человек, а число пострадавших превысило 1,3 тысячи. Более 200 человек из них госпитализированы.