https://static.news.ru/photo/4aa396a6-a14d-11e9-9aa2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Кукла»/Lakeshore Entertainment

Непосредственный начальник педагога, включившего детям фильм ужасов «Кукла», объяснил, почему она это сделала.

Владимир Бем, руководитель школы «Многопрофильная академия непрерывного образования» рассказал, что учительница, исходя из названия ленты, приняла хоррор за детское кино. Он отметил, что педагогу объявлен выговор и она была лишена премии, сообщает РИА Новости .

Также уточняется, что шестилетние дети, как утверждалось ранее, на импровизированном кинопоказе не присутствовали, так как в школу принимают с восьми лет.

Как писал News.ru ранее, по словам отца одного из малышей, учительница включила ленту и заставила детей ознакомиться с ней. Выражавшим своё несогласие она пригрозила часом дополнительного чтения, рассказал мужчина в местной группе в социальной сети «ВКонтакте».