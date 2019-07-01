Недвижимость в Москве на на 5,7 млрд рублей, а также четыре отеля в Австрии и несколько компаний принадлежат семье секретаря столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
В материале, опубликованном на
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн. В эту европейскую страну единоросс, по данным Навального, вывел из России не менее €12 млн.
Как писал News.ru, ранее полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму.