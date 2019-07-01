https://static.news.ru/photo/e49ffb7e-9bfc-11e9-974a-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Метельский Фото: facebook.com/an.metelskiy

Недвижимость в Москве на на 5,7 млрд рублей, а также четыре отеля в Австрии и несколько компаний принадлежат семье секретаря столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В материале, опубликованном на сайте Навального , отмечается, что у 75-летней матери политика Эльдибитты имеется особняк на Чистых прудах и пентхаус площадью 600 кв. м. Также в собственности семьи главного единоросса Москвы есть квартира в окрестностях Патриарших прудов, две дачи на Рублёвке и иные активы.

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн. В эту европейскую страну единоросс, по данным Навального, вывел из России не менее €12 млн.

Как писал News.ru, ранее полиция Москвы взяла под стражу нескольких человек по подозрению в подделке подписей для выборов в Мосгордуму.