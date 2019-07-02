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Данил Шипицин
Британские СМИ опубликовали видео, снятое в Московском зоопарке. На записи видно, как сотрудница отбивается от белого медведя, зашедшего в вольер во время уборки, совком и веником.
Храбрость и самообладание женщины при встрече с опасным хищником спровоцировали шквал восхищённых комментариев к публикации Daily Mail.
Zoo cleaner defends herself from a POLAR BEAR with just her dustpan and brush https://t.co/6skPYRJeoa— Daily Mail Online (@MailOnline) 1 июля 2019 г.
Zoo cleaner defends herself from a POLAR BEAR with just her dustpan and brush https://t.co/6skPYRJeoa
Ранее News.ru писал, что бурый медведь умудрился залезть в дом к американской семье в штате Монтана и запереться в одной из комнат. Как хищник закрылся на замок, неизвестно, но он устроил в комнате погром.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова музыканта Святослава Вакарчука о принадлежности Крымского полуострова.
Ранее, на концерте группы «Океан Эльзы» в Харькове, её лидер оговорился и назвал Крым российским. Захарова выложила видео выступления украинских исполнителей на своей странице в Facebook, сопроводив его комментарием «Что-то...
Московская уборщица прогнала медведя веником и прославилась в Англии