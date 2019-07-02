https://static.news.ru/photo/095a072e-9c76-11e9-a730-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

Британские СМИ опубликовали видео, снятое в Московском зоопарке. На записи видно, как сотрудница отбивается от белого медведя, зашедшего в вольер во время уборки, совком и веником.

Храбрость и самообладание женщины при встрече с опасным хищником спровоцировали шквал восхищённых комментариев к публикации Daily Mail .

Zoo cleaner defends herself from a POLAR BEAR with just her dustpan and brush https://t.co/6skPYRJeoa — Daily Mail Online (@MailOnline) 1 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что бурый медведь умудрился залезть в дом к американской семье в штате Монтана и запереться в одной из комнат. Как хищник закрылся на замок, неизвестно, но он устроил в комнате погром.