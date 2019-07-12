https://static.news.ru/photo/ad8c1f0e-a4a9-11e9-a5d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.

Об этом глава кабмина рассказал на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, сообщает ТАСС .

Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования, — заявил Медведев.

Ранее News.ru писал, что глава кабинета министров России Дмитрий Медведев поручил начать работу по распределению денежных средств для реализации национальных проектов в 2020 году. Премьер также подчеркнул, что все решения по этому вопросу приняты.