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Изнасилованная дознаватель из Уфы не сможет стать адвокатом

Ильгиз Калимулин/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Представитель Адвокатской палаты Башкортостана Ильдар Мухаметзянов заявил, что уфимская женщина-дознаватель, обвинившая коллег в изнасиловании, не сможет получить статус адвоката в ближайшее время. Он отметил, что сотрудница полиции не подавала соответствующие документы.

Кроме того, по словам Мухаметзянова, к сдаче квалификационных экзаменов допускаются только те, кто имеет двухлетний стаж работы по юридическим специальностям или прошёл годовую стажировку по адвокатскому образованию. У женщины ничего из этого нет, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что дознавательница из Уфы, которая в прошлом году обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, решила сменить профессию. Девушка захотела стать адвокатом.


#полиция #изнасилование #Уфа
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