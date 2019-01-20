Изнасилованная дознаватель из Уфы не сможет стать адвокатом

Представитель Адвокатской палаты Башкортостана Ильдар Мухаметзянов заявил, что уфимская женщина-дознаватель, обвинившая коллег в изнасиловании, не сможет получить статус адвоката в ближайшее время. Он отметил, что сотрудница полиции не подавала соответствующие документы.
Кроме того, по словам Мухаметзянова, к сдаче квалификационных экзаменов допускаются только те, кто имеет двухлетний стаж работы по юридическим специальностям или прошёл годовую стажировку по адвокатскому образованию. У женщины ничего из этого нет, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru писал, что дознавательница из Уфы, которая в прошлом году обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, решила сменить профессию. Девушка захотела стать адвокатом.