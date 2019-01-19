Изнасилованная дознаватель из Уфы станет адвокатом

Дознавательница из Уфы, которая в прошлом году обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, решила сменить профессию. Девушка захотела стать адвокатом.
По данным telegram-канала Mash, экс-полицейская подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке. Ей предстоит сдать письменный и устный экзамены.
Ранее женщину уволили из отдела полиции Уфимского района за распитие алкоголя в ОМВД. Как писал News.ru, её и ещё одну сотрудницу МВД обвинили в грубом нарушении служебной дисциплины. С этой же формулировкой ранее лишили должностей трёх высокопоставленных полицейских, которых будущий юридический защитник обвинила в сексуальном насилии.