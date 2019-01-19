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Изнасилованная дознаватель из Уфы станет адвокатом

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Дознавательница из Уфы, которая в прошлом году обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, решила сменить профессию. Девушка захотела стать адвокатом.

По данным telegram-канала Mash, экс-полицейская подала документы на получение статуса адвоката в Стерлитамаке. Ей предстоит сдать письменный и устный экзамены.

Ранее женщину уволили из отдела полиции Уфимского района за распитие алкоголя в ОМВД. Как писал News.ru, её и ещё одну сотрудницу МВД обвинили в грубом нарушении служебной дисциплины. С этой же формулировкой ранее лишили должностей трёх высокопоставленных полицейских, которых будущий юридический защитник обвинила в сексуальном насилии.


#полиция #изнасилование #Уфа
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