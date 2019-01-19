Дознаватель из Уфы уволена за распитие алкоголя в отделе МВД

https://news.ru/storage/news/30c79d99bdfe95209782ea2aacb7cdbf/62163060-5b78-4813-8e7a-2bad91814deb_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Две сотрудницы подразделения дознания уволены из отдела полиции Уфимского района за распитие алкоголя в ОМВД. Одной из них является девушка, которая заявила о групповом изнасиловании.

Сотрудницы уволены по результатам служебной проверки за грубое нарушение служебной дисциплины, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Оба дознавателя принимали участие в скандальном застолье в помещении административного здания ведомства.

В сообщении отмечается, что ранее по результатам служебной проверки с такой же формулировкой были уволены три руководителя подразделений республиканского МВД. Высокопоставленных полицейских региональное управление СКР обвиняет в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя.

Ранее News.ru сообщал, что жертва группового изнасилования в Уфе требует компенсации морального вреда. По словам её адвоката Ирины Валиевой, гражданский иск уже направлен в суд.