https://static.news.ru/photo/ca7f64e8-91b4-11e9-8ab5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий правовой статус паломничества и выделяющий его из туристической сферы.

В частности, документ содержит определение паломника, предлагая считать таковым лицо, которое совершает путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и участия в соответствующих обрядах и церемониях.

Закон также предлагает отнести паломничество к сфере деятельности религиозных организаций, занимающихся подготовкой и осуществлением поездок верующих по святым местам. Кроме того, он предусматривает передачу этим организациям исключительного права на ведение паломнической деятельности как на возмездной, так и безвозмездной основе.

Авторы инициативы полагают, что принятие закона будет способствовать защите прав верующих на посещение мест паломничества и оградит их от недобросовестных организаторов соответствующих поездок, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал о том, что с каждым годом растёт число россиян, отправляющихся в итальянский город Бари для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца. По словам архиепископа Бари-Битонто Франческо Какуччи, на сегодняшний день число паломников из России превышает 70 тыс. человек.