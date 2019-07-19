https://static.news.ru/photo/7577c564-aafd-11e9-864e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Несколько электропоездов были задержаны в столичном регионе из-за обрыва контактной сети на станции Подсолнечная. Некоторые рейсы пришлось отменить, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

По данным железнодорожников, с Подсолнечной не смог отправиться состав в Москву. Не выехал к месту назначения электропоезд Москва — Крюково.

Задержались в пути пригородные два состава сообщением Москва — Конаково и один, следовавший из Москвы в Клин, передаёт АГН « Москва ».

Сейчас неисправность устранена. О причинах обрыва контактной сети не сообщается.

Ранее на Ямале, как писал News.ru, два поезда дальнего следования были задержаны и один отменён из-за схода с рельсов грузового состава. Обошлось без пострадавших.